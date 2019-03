Berto Romero: "Reirse de todo da perspectiva"

El cómico Berto Romero ha sido el primero en enfrentarse al 'tercer grado' de Pepe Colubi en 'Esto no es serio', un nuevo formato de Flooxer . Berto cuenta sus orígenes como cómico, habla sobre escatología, sobre los límites del humor y sentencia que "reirse de todo da perspectiva". El crítico de televisión y copresentador de 'Ilustres Ignorantes ha preguntado a Berto Romero sobre sus orígenes en el humor Berto cuenta como en el colegio se dio cuenta que "si decía tonterías le prestaban atención y sino decía o hacía tonterías no le prestaba atención ni el tato, especialmente las chicas". Berto explica también como "la escatología es inherente a mi sentido del humor" y en su "casa se usaba mucho la escatología" pero reconoce que quizás al usarlo tanto se le está agotando el tema. Imagen no disponible | Montaje Romero ha sido el primero en ponerse frente a Pepe Colubi, pero por 'Esto no es serio' también pasarán Raúl Cimas, David Broncano, Ignatius Farray, Javier Cansado o Miguel Noguera, entre otros.