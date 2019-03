Amarna Miller en Lo del Floox Show: "Reivindiquemos las pollas en la cabeza ¿por qué no?"

amarnamillerok2 | Liopardo

Esta semana Miguel Anomalo y Carlos Langa suben la temperatura de Lo del Floox Show con la escritora, empresaria, directora y actriz porno Amarna Miller. Amarna Miller ha explicado como fueron sus inicios en el mundo del porno: "Estaba estudiando fotografía y videoarte, que fue en lo que me especialice, monte una productora y durante dos años estuve detrás de las cámaras hasta que me animé a estar delante". La actriz madrileña asegura que en el porno “estamos en un negocio que lamentablemente no está regulado” y añade que "antes de hablar de la representación, yo quiero hablar de las condiciones en las que estamos actores y actrices". Amarna ha hablado también de política y ha asegurado que esta un poco desencantada con Podemos tras Vistalegre II: "Yo soy Errejonista. Veo a Errejon my diplomático pero no veo a Pablo Iglesias muy diplomático". Además la actriz porno que reside gran parte del año en Estados Unidos, ha dicho sobre Trump que "preferimos a un gilipollas antes que a una mujer". Por último Amarna Miller ha dicho que no cree en la monogamia, ha explicado que es el poliamor y ha dicho que aunque no entiende que se despida la soltería hay que "reivindicar las pollas en la cabeza".

