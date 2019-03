8 vídeos LGTBI que todo el mundo debería ver

El Día Internacional del Orgullo LGTBI es una serie de actos que la comunidad LGTBI celebra anualmente de forma pública para instar a la tolerancia y la igualdad de su colectivo. Esta fiesta tiene lugar el 28 de junio, día en el que se conmemoran los disturbios de Stonewall de 1969, que marcaron el inicio del movimiento de liberación homosexual.

Aunque la situación y la visibilidad del colectivo LGTBI es en 2017 mucho mejor de la que era en 1969 todavía queda mucho camino por recorrer y todavía hay mucha intolerancia que combatir en el mundo. Por eso hemos seleccionado estos 10 vídeos imprescindibles de #OrgulloFlooxer que todo el mundo debería ver obligatoriamente.

"Que nadie calle vuestra voz, salid a la calle y gritar más que nunca ya seas o no del colectivo LGBTI." Mark Miller responde a algunos de los comentarios homófobos que recibe a diario.Koala Rabioso nos cuenta qué significa la palabra "QUEER" y nos contextualiza la historia de la palabra y su evolución para entender lo que significa actualmente.Trigrillo nos cuenta una historia personal, sobre bullying homófobo y acoso durante su etapa escolar en el instituto.Zavid se ponen personales y nos cuentan como fue su salida del armario.Kowai Nana nos cuenta una mala experiencia que tuvo en un trabajo. Hay muchos motivos lógicos por los que despedir a una persona, pero... ¿su condición sexual es uno de ellos?¿Aún piensas que los gays o transexuales siempre tienen un papel secundario en los libros de literatura juvenil? Javier Ruescas nos deja algunas recomendaciones que te harán pensar lo contrario.UY Albert realiza el Roast Yourself Challenge y canta a los cuatro vientos su orgullo gay.En este vídeo Juanmasaurus se enfrenta a un absurdo test que circula por internet para saber si es gay. ¿Por qué no se celebra un día del Orgullo Hetero? [[LINK:EXTERNO|||http://humor.atresmedia.com/liopardo/gerardotc/querido-orgullo-hetero|||

