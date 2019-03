Una purga al año no hace daño

Hace poco he ejecutado a 15 oficiales y 4 músicos. Os preguntaréis que por qué cuatro músicos, pues exacto, porque así nadie pregunta por los 15 oficiales. Lo cierto es que a los músicos no los he ejecutado por ira o por odio como todo el mundo piensa, los he ejecutado por su enorme talento. Quería que entrasen en el club de los mitos de la música, el club de los que murieron a los 27: Jim Morrison, Janis Joplin, Jimmy Hendrix o Kurt Cobain. No les he arrebatado la vida, les he regalado la eternidad. Bueno, y les he arrebatado la vida también, es verdad.

El caso es que este episodio me ha abierto los ojos, me ha hecho ser consciente de que la sociedad española aún continúa inmóvil en la vieja creencia de que no existen crímenes musicales susceptibles de penas mayores, parece que ya ha olvidado el “No soy un Supermán, soy un hombre muy sencillo que te quiere enamorar”. Aquella tragedia que conmocionó la sociedad española y conllevó el alejamiento de las discotecas de los centros de las ciudades hacia los polígonos y la periferia para evitar que las nuevas generaciones siguiesen consumiendo la música de Bustamante.

Se han sucedido dos legislaturas de Zapatero y una de Rajoy, y el giro de cadera del cantante continúa presente entre nosotros. El Gobierno afirma haber erradicado ya a los triunfitos, pero cualquier niño de 15 años sabe cómo se comportaría Bustamante recogiendo un premio en una emisora local de Badajoz: se emocionaría y diría que esa era la ilusión de su vida. ¿Hasta cuando? ¿Por qué Europa y la troika miran hacia otro lado frente al de San Vicente de la Barquera? ¿Por qué la ONU calla ante el “Mira que no soy de acero, tengo el corazón blandito y de amor por ti yo muero”?.