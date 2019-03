Un hombre aguanta despierto toda una etapa del Tour

Los límites del ser humano aún están por descubrir. Eso ha demostrado este domingo Santos Chaparro, un ciudadano de Malpartida de Cáceres, que según testigos (su mujer y su suegra) habría permanecido una etapa entera del Tour de Francia totalmente despierto. "Ni siquiera tuvo la típica caída de ojos", asegura Paquita, su suegra. "Se tragó la etapa de cabo a rabo, como hace con mis cocidos".

Imagen no disponible | Montaje

Por supuesto, y como el propio protagonista indica, ese no era su objetivo: "no soy un masoca ni cosas raras. Pero yo que sé, no encontraba la postura y cuando me quise dar cuenta aquello se había acabado". Santos, que no se dio cuenta de su proeza hasta pasados unos minutos, quiso restarse importancia y acordarse de su mujer, la Mari: "fue ella la que me puso demasiao café y la que no paró de hacer ruido desde la cocina. Sin ella no lo hubiera conseguido, me hubiera dormido como cualquier persona humana". La Unión Ciclista Internacional, no obstante, no las tiene todas consigo y ya sospecha de lo de siempre: de doping. "Es algo que no ha conseguido nadie, y para colmo en el pueblo nos han dicho que Santos es un poco bolas, así que… a ver, a ver", reza el comunicado de la Federación, que analizará a fondo lo que llevaba el café de la Mari y que recuerda que "el último en intentar tal proeza fue un tío de Bilbao y ya recordamos todos lo que pasó, acabó roncando a tres kilómetros de meta".

Imagen no disponible | Montaje

La UCI, eso sí, ya ha anunciado que de confirmarse "que ni siquiera se echó una cabezadita durante la previa" nombrará a Santos "fanático de honor" por lo que será invitado a ver en directo todas las carreras que quiera. Santos ya ha pedido "por favor" que no hagan semejante cosa, ya que a él el ciclismo "se la sopla" y sólo lo ve después de comer "porque no cojo bien la 2, que si no de qué".