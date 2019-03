Tsipras supera a Bale como el extremo izquierdo más criticado

Imagen no disponible | Montaje

"¿Pero qué hace ese extremo izquierdo? ¡Madre mía, que malo es, no da una!". La frase más escuchada este año en el Santiago Bernabéu ha sonado con fuerza a lo largo de toda la semana por los pasillos de Bruselas, donde, en aras de hacer más compresible lo que está pasando, ministros, eurodiputados y hasta la señora de la limpieza no han dudado en calificar a Alexis Tsipras como "el peor extremo izquierdo del mundo". Jean Claude Juncker, en rueda de prensa, ha querido recordar que "es igualito que Bale, el condenao: sólo sabe echar balones fuera, no para de pedir más tiempo y ha sido una ruina gorda gorda". En la misma línea se ha mostrado la presidenta del FMI, Lagarde, que aunque asegura no tener "ni puta idea de fútbol" también recuerda que "al menos a Bale le puedes poner en la derecha y no se queja, pero es que al griego no le sacas de la izquierda ni patrás". En la misma línea futbolera se ha mostrado Mario Draghi: "mira que conozco extremos izquierdos desastrosos, que yo soy italiano. Pero es que lo del Tsipras este es de traca. Lo siento por Grecia, me recuerda a...a cualquier equipo entrenado por Clemente, ¿tu mi capisci? Según confirman desde Bruselas, de momento Alexis Tsipras ha optado por la "táctica Bale, que consiste en hacerse el longuis y seguir yendo y viniendo como si la cosa no fuera con él". El que sí ha hablado ha sido Varoufakis, que de nuevo ha optado por la respuesta más fácil al asegurar que "la culpa de todo es de Gala León". A través de un comunicado, el ministro griego ya ha recibido el apoyo incondicional de Rafa Nadal, David Ferrer y...y bueno, los otros.

