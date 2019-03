Top 3: Estilismos para arrasar en la playa (Edición femenina)

Una pequeña guía de looks para triunfar este año en tus vacaciones y conseguir que, por fin, te dejen sola y tranquila tomando el sol. Porque… ¿Quién va a querer acercarse a ti para pasar el mal trago? 3 Bañador de Tripa El paso siguiente natural cuando te has aburrido de ir a las playas nudistas es arrancarte la piel y dejar que el sol caliente tus órganos internos. Eso no se puede hacer, pero los diseñadores de este bañador han conseguido lo más parecido. Está muy bien también para despejar la zona de baño. Con un poco de teatro harás creer a todo el mundo que hay un ataque de tiburón y VOILÁ, el agua para ti. [[LINK:EXTERNO|||http://estaticoshumor.atresmedia.com/wp-content/uploads/2015/07/Tripas.jpg|||]]

[[LINK:EXTERNO|||http://estaticoshumor.atresmedia.com/wp-content/uploads/2015/07/Tripas.jpg||| Imagen no disponible | Montaje ]]

2 Bikini Clip Ah, los clips. Benditos sean. Lo mismo te sujetan unos papeles del trabajo, como te aconsejan cómo debes escribir un documento de Word, como te cierran la bolsa del pan de molde como, ahora, te tapan tus partes en la playa. Se acabaron las molestas marcas de moreno de un milímetro de grosor con este - ¿¿¿¿¿cómodo????? – accesorio. Yo lo perfeccionaría añadiendo el efecto de sonido de un corcho de una botella de champán para hacer más simpática la extracción. [[LINK:EXTERNO|||http://estaticoshumor.atresmedia.com/wp-content/uploads/2015/07/clippeque.jpg|||]]

Imagen no disponible | Montaje 1 La cola de poni Pues eso. Una cola de poni de colores, como las de Mi Pequeño Pony, que te pones… Bueno. Voy a dejarte un minuto contemplando la imagen para que deduzcas tú como te la pones. … … … [[LINK:EXTERNO|||http://estaticoshumor.atresmedia.com/wp-content/uploads/2015/07/1-Cola-de-pony.jpg|||]]