Sergio Ramos da una entrevista en inglés y el United descarta su fichaje

- “Good evening, Mr Ramos” - “Morry Christmas, pisha” Así empezó la esperpéntica entrevista que Sergio Ramos concedió anoche a la BBC y que ha tirado por tierra su fichaje por el Manchester United. Directivos del club inglés manifestaron que “al principio pensábamos que era una broma, el típico gracioso que quiere caer bien. Pero cuando dijo aquello de ‘my rich is taylor’ nos dimos cuenta de que la imagen del club podría salir perjudicada”. Inmediatamente el club sacó un comunicado en el que rechazaba el fichaje del sevillano y que centrarían su búsqueda “en un central con salida de balón, que vaya bien por arriba y con nivel de inglés medio alto”. Lo cierto es que fue el propio Ramos el que decidió dar la entrevista en inglés. “Llevo dos meses con los fascículos, ya veo las películas de en versión original y las entiendo. Sólo he visto ‘ The Artist’ pero entendí todos los diálogos”, aseguró el de Camas. “No sé qué ha podido fallar, ai donnou de problem, men”. Las reacciones desde Inglaterra no se han hecho esperar. La Federación Inglesa ha mostrado su alivio “porque ya sufrimos con Reyes cuando fichó por el Arsenal”. De hecho, la presencia del utrerano en Inglaterra fue tan dramática que el creador de ‘ Big Muzzy’ lo dejó todo y se fue al campo: “Allí al menos los animales de granja tienen una pronunciación decente”. Mientras, la Asociación de Profesores de Inglés ha lamentado “tal irreparable pérdida de Ramos, que podía habernos hecho de oro, la verdad”. Ramos ha lamentado su fichaje frustrado publicando un tuit en el que agradece “a todos los habitantes de United sus mensajes de apoyo” y ha puesto su mirada en el fútbol italiano, donde espera “que algún club se fije en mí, s’il vous plait”.

