Productos para hacer ejercicio innecesariamente eróticos

Empezamos llevándoos de visita a uno de mis mundos preferidos, el de las Teletiendas Norteamericanas. Y mi primer Top es sobre productos para hacer deporte que son SOLAMENTE PARA ESO ¿Eh? Esto tiene que quedar claro. "Es que, Hemato, parece que..." NO, eso es vuestra mente, sólo son productos para hacer deporte. ¿Queda claro? Vamos allá.La silla Hawaiana ¿Es necesario alcanzar estas velocidades de revoluciones para hacer ejercicio? Seguramente, no. ¿Es bueno un movimiento tan intenso como éste para la cadera? Por fuerza no debe serlo, entonces, ¿para qué sirve esto? Mmm…

El Shake Weight El Shake Weight puede ser fácilmente mal interpretado y puede que alguien se confunda y crea que de verdad no es un aparato de gimnasia. Pero ¿qué otra cosa podría ser un objeto alargado en forma de tubo que se agarra con las dos manos , se pone a la altura del pecho y empieza a bombear a intensidades brutales? ¿Eh? ¡No se me ocurre nada!

El Free Flexor El Free Flexor pues eso, lo coges con la mano y haces un movimiento así con la muñeca y uf A ver. Tú lo agarras ¿no?, fuerte y entonces empiezas a menearlo con... Mira, mejor lo veis.