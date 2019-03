Paris Hilton y Ana Obregón son para el verano

Ya estamos en plena temporada de verano y nuestros famosos que trabajan se van de vacaciones. Los que no trabajan, que son más, se van a hacer lo mismo que hacen en invierno, pero ahora con sol, mar, piscina y calor. Estos últimos, no sé cómo, acaban casi todos en la Costa del Sol, como los jubilados pasan el invierno en la Costa Blanca bailando Los Pajaritos. Me he estado informando de los destinos turísticos de dos mujeres a las que identifico con el verano. ¿Por qué? No lo sé, ya os he dicho que soy muy básico y mi mente piensa así: sol, playa, bikini, rubia, no pensar mucho... y me vienen ellas a la cabeza. O Pocholo, él también. A lo que iba, y por si os apetece, yo que sé, tomaros una caña con una ensaladilla o unos mejillones en escabeche al lado de Paris Hilton o Ana Obregón en un chiringuito, os doy algunos datos para que podáis localizarlas este verano. Para coincidir con Paris Hilton me dicen que hay que ir a Malibú (nos pilla mal) o a Ibiza, que es su único destino en España. Pero ojo, que ella se levantará tarde porque es de las que va a la isla a currar. ¿No os lo creéis? Os voy a borrar la sonrisa con una sola frase: el año pasado Paris ganó dos millones de euros por pinchar cuatro noches en Amnesia. Ahora poneos eso de DJ en la bío de Twitter, que es muy gracioso. -Papá, me dejo los estudios para ser DJ. -¿De los que ganan dos millones de euros en cuatro noches o de los que pinchan a cambio de un par de gintonics de marca blanca? -Me quitas la ilusión por todo, padre.

Imagen no disponible | Montaje

En cambio, si te van las emociones fuertes y no te importa ir paseando por un acantilado y cruzarte con Ana Obregón posando como en la foto, tu destino ha de ser Mallorca. A pesar de lo que pueda parecer por la imagen, Ana no es un pájaro ni un avión. Es ella, la que durante el día era niñera de siete niños cursis y por la noche era stripper. No había empezado la crisis y la gente podía compaginar hasta dos trabajos buenos sin necesidad de pinchar en una discoteca cobrando solo dos millones de euros por ocho horas. Dos millones, qué jodía…