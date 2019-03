Mejores sitios donde dibujar un pito

Ah, dibujar un pito. ¿Quién no ha dibujado un pito es un libro de texto, en una servilleta de un bar, en una carpeta?. Mi Top 3 de hoy está dedicado a los artistas que han llevado esta forma de arte al siguiente nivel. Va por vosotros, PIONEROS. ¿Cuáles son los mejores lugares donde se han dibujado pitos? 3 En baches

Imagen no disponible | Montaje

Dibujar pitos como lucha social, os presento a Wanksy , el héroe de Manchester que recorre la ciudad dibujando pitos alrededor de baches, para aumentar su visibilidad. El ayuntamiento abochornado corre a taparlos inmediatamente y nuestro héroe pasa a otra calle para continuar impartiendo justicia. Y dibujos de pitos. 2 En el tejado de la casa de sus padres

Imagen no disponible | Montaje

Si vas a pintar un pito en el tejado de casa de tus padres hazlo bien, y ponte metas altas. Piensa que tendrás que superar esta obra magna de un adolescente que pintó este ejemplar de 20 metros encima de la mansión de su familia en Inglaterra para ver si conseguía que lo detectara Google Earth. Y lo detectó. Y las noticias. Y sus padres. 1 Marte, en el jo**** Marte

Imagen no disponible | Montaje

A la hora de pintar pitos el cielo es el límite. Y a veces ni eso, como demuestra uno de los más grandes logros de la historia de la humanidad. Si hemos llegado tan lejos como para explorar planetas en otros puntos del Sistema Solar con vehículos controlados desde la Tierra, ¿por qué no aprovechar estas herramientas para hacer lo mejor que sabemos hacer?. La NASA no ha explicado nunca si este pito dibujado en Marte por las ruedas de un Rover fue a propósito o no. Ojalá no saberlo nunca. Ojalá el pito más importante de la historia continúe siendo un misterio sin resolver para inspirarnos para pintar pitos en Venus, en Saturno o por qué no en el FUTURO.