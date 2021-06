Los 10 Mandamientos de Twitter

1. Amarás el retuit sobre todas las cosas

De verdad, no cuesta mucho, y a todos nos conocieron gracias a ese botón tan bonito.

2. No tomarás el nombre de otro en vano

Por favor, está muy feo crearte una cuenta haciéndote pasar por otro usuario, tiene pena de infierno.

3. Santificarás las fiestas

No le veo relación con Twitter, pero es que es el Mandamiento que más me gusta, así que ahí lo dejo.

4. Honrarás a tu padre y a tu madre

Las redes sociales y tu móvil son muy interesantes, pero por favor, levanta la cabeza de vez en cuando del teléfono y haz caso a lo que te está contando tu pobre madre o la persona que tienes al lado.

5. No matarás

Intenta no convertirte en un hater, o no transmitir demasiado hate. A todos nos gusta criticar, pero intentemos aportar también cosas positivas, buen rollo y evitemos en la medida de lo posible las crucifixiones.

6. No cometerás actos impuros

O sí. A mí el sexo me encanta, no en vano fue la forma que elegí para que os reprodujeseis. Si no me gustase, lo habría hecho por esporas.

7. No robarás

No robarás contenido de otros y lo publicarás sin citar al menos. Es decir, no te convertirás en La Vecina Rubia.

8. No dirás falso testimonio ni mentirás

Es decir, no difundirás bulos. Ojo, que no solo difunde un bulo el que lo crea, sino el que por no contrastarlo lo reproduce en su cuenta. No todas las increíbles noticias que se ajustan como un guante a tu forma de pensar son verdad. Una sola mirada a Google bastará para sanarte.

9. No tendrás pensamientos ni deseos impuros

Como querer sacar un libro. Ya hay demasiados tuiteros con libro. Te lo digo yo, que he publicado dos.

10. No codiciarás los bienes ajenos

Deja de mirar si fulanito tienen un millón de followers o si sus tuits son más virales que los tuyos. Simplemente disfruta, exprésate, diviértete, conoce gente maja y olvídate de todo lo demás.

Mandamientos extra: No aburrirás a spam sobre tus proyectos a tus sufridos seguidores, no harás hilos interminables que no aporten nada, no usarás Twitter como si fuera Instagram, no publicarás noticias sin citar las fuentes, no irás de víctima en todas tus publicaciones, no acosarás a mensajes directos al personal, no intentarás ligar de forma lamentable y no dirás Buenos Días con el hashtag #BuenosDías . Amén.