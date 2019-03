Los chinos siguen confundiendo "haber" con "a ver"

En Escocia, John Cor, un fraile con ganas de marcha, realiza su primera muestra de whisky escocés. La policía le pilla aguando las bebidas. El fraile argumenta que apenas le queda margen de beneficio. Los agentes aceptan un soborno a cambio de hacer la vista gorda. Al fondo un parroquiano borracho maldice su vida. Alguien toca un saxo. Comienza el cine negro.En España, un grupo de malagueños de Alhaurín de la Torre zarpa con destino a Nueva Orleáns. Allí fundarán la ciudad de Nueva Iberia. Los partidos políticos mayoritarios serán Nuevo PP y Nuevo PSOE. La corrupción se generaliza. Se construye una prisión: Nueva Alhurín de la Torre. No tarda en llenarse de políticos y folclóricas como Nueva Pantoja.En el pueblo de Baler, en la isla filipina de Luzón, capitulan los «Últimos de Filipinas», tras 337 días sitiados. Las tropas españolas permanecieron atrincheradas en la Iglesia de San Luis de Tolosa durante once meses. Hubo muchos intentos para que los españoles se rindiesen y saliesen del templo. Lo intentaron primero con el falso anuncio de un accidente de tráfico con horrorosas consecuencias. Esto tentó a los sitiados que no podían aguantar las ganas de verlo. Pero finalmente los que les convenció para salir fue una falsa boda. Cargados de pipas capitulan y bajan a la plaza para comentar los vestidos de los invitados.En China, Mao Zedong comienza la «Revolución cultural». Los esfuerzos se centran principalmente en que el pueblo no confunda «haber» con «a ver». El fracaso es total.El F. C. Barcelona anuncia el fichaje del futbolista argentino Diego Armando Maradona, «el Messi de los 80». El traspaso se cifra en casi seis millones de euros o lo que es lo mismo, cien mil dosis de las antiguas papelinas.

Imagen no disponible | Montaje

En china, el «rebelde desconocido» paraliza a una columna de tanques durante la Revuelta de la Plaza de Tiananmen. Un militar le deja la siguiente nota: « Haber si te apartas», evidenciando así el fracaso de la «Revolución cultural».El Gobierno de Italia declara Pompeya parque nacional. Por 6.000 liras te llenaban de lava. El bono incluía una réplica calcinada en posición desgarradora para regalar a los familiares.En Austria y Suiza se inicia la Eurocopa 2008. La Selección Española rompe una racha de varios campeonatos cayendo en cuartos y se proclama vencedora. Este hecho dio a los españoles la falsa ilusión de que todo es posible. Anteriores efemerides por Carlos Langa: Cristobal Colón en blablacar