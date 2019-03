Los bilbainos fundaron su ciudad cuando les dio la gana

Se funda la ciudad de Bilbao. Realmente los bilbaínos la fundaron cuando les dio la gana. Porque los bilbaínos son eternos. Se convino esta fecha por marcar alguna.En Villa Diodati (Ginebra) se reúnen los poetas Lord Byron, Mary Shelley, Percy B. Shelley, Claire Clairmont y John W. Polidori, los cuales se enzarzan en el desafío por ver quién escribe el relato más sobrecogedor. De ese reto surgiría “Frankenstein o el moderno Prometeo” de Mary Shelley. Se dice también que en aquella mítica reunión se gestó el chiste de “El fantasma de las bragas rotas”. Así como los formularios para hacer la declaración de la renta.

La Estatua de la Libertad llega al puerto de Nueva York. Lo hace con una maleta de cartón, una máquina de escribir y cargada de sueños. Quiere ser escritora, modelo y actriz. En el Village conoce a un actor y poeta italoamericano de quien se enamora perdidamente. Aunque él no la ama y no tarda en abandonarla tras conocer que esta encinta. Madre soltera, sin dinero y con ilusiones truncadas se echa a las drogas. Las voces más conservadoras le reprocharán que una cosa es libertad y otra libertinaje.Nace el músico, cantante y compositor Paul McCartney. Exintegrante de The Quarrymen, The Beatles, Wings, The Fireman; activista proderechos de los animales y la abuela que todos quisiéramos tener.

Kuwait se independiza del Reino Unido. Este siempre le regaña lamentándose de que apenas le llama y sólo pasa por casa para que le lave la ropa sucia y llevarse tuppers repletos de comida. Y encima siempre le pierde las fiambreras buenas.En Europa se plantea una nueva unidad monetaria para la Comunidad Europea: el ECU. El 1 de enero de 1999 fue reemplazado por el Euro. En el barrio del Albaicín, en Granada, el 20 de junio de 2002 se oye por primera vez “Dame un euro, payo”.La Organización Mundial de la Salud declara a Europa zona libre de poliomielitis. Y con el fin de la polio desaparecen también de las calles de las ciudades los niños con muletas que venden periódicos a un penique al grito de “¡EXTRA, EXTRA!”.