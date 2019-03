Lo más importante de una tienda de ropa: los maniquíes

Imagen no disponible | Montaje

Soy un agudo observador de las tiendas de ropa. Me viene de familia. Ya mis antepasados remotos eran grandes observadores de las tiendas de ropa, mucho antes de que apareciera la confección. Mi familia se compone de gente avispada. Mis dotes de observación me han permitido percatarme de algo que, de tan obvio, nadie había reseñado hasta ahora: lo más importante de una tienda de ropa son los maniquíes que tiene en el escaparate. Me explicaré (tal vez). La gente se resiste a entrar en una tienda vacía. No sé muy bien por qué. Todo son ventajas: entras, no hay apretujones, tres dependientes se precipitan hacia ti solícitos. Es lo más parecido a ser Pretty Woman que vas a experimentar jamás. Pero no, la gente no se fía. “En esa tienda no hay nadie: probablemente agreden a sus clientes y les gritan obscenidades. Paso”, piensan los transeúntes, y se van a otra tienda donde impere la supervivencia del más fuerte. Los maniquíes son la primera línea de defensa frente a este atávico comportamiento gregario de los compradores. En cuanto la tienda abre sus puertas, zas, el escaparate ya está lleno de gente. Gente de yeso, o de plástico, o de lo que sea, pero gente al fin y al cabo. Muchos de esos maniquíes parecen más inteligentes que la media. No dan conversación. Tienen partes intercambiables. Es el paraíso. Se podría aducir que hay tiendas sin maniquíes. Aclaremos también este punto. Las tiendas sin maniquíes en realidad son una extravagancia. Pretenden hacerte creer que entre nosotros transitan espectros que se prueban ropa y discuten sobre tallas y colores. Las tiendas sin maniquíes tienen los días contados, una vez se pase la novedad. Y, al final, todas las tiendas estarán llenas de maniquíes: tiendas de ropa, pero también charcuterías, clínicas dentales, fruterías, tiendas de fundas de móvil. Y la gente sabrá que necesita entrar en todas ellas.

Publicidad