Laporta fichará al jugador que más representa sus valors: Arturo Vidal

"Es mi hombre", aseguraba Joan Laporta mientras veía por televisión las imágenes de la detención de Arturo Vidal. "Me faltaba un jugador que representara bien lo que quiero imprimir al equipo: un carácter positivo. Concretamente de 1,2 en el control de alcoholemia".

Imagen no disponible | Montaje

De esta manera, Laporta, oculto tras el humo que desprendía su puro, decidía que el chileno será su promesa electoral. Le ha garantizado al jugador de la Juve descuentos en Luz de Gas y una suscripción por un año a Legálitas: "Nos hacían un 3x2 en abogados y con los temas de Messi y Neymar ya estamos servidos. Como ahora a Luis Suárez se le ocurra la gracia del mordisco verás tu". El ex president ha recibido el visto bueno para el fichaje de sus asesores Ronaldinho, Romario y Kevin Roldán. La plantilla del Barça se ha mostrado encantada con la posible llegada de Vidal. Piqué ya le ha ofrecido dar el discurso del próximo título y le ha asegurado que hará "un par de llamadas a mis amigos de la Guardia Urbana, que me llevo bien con esos malnacidos, hijos de la gran p…". Alves la ha dado la bienvenida cantando una horrorosa canción en Instagram y Messi le ha dicho que mientras le pase la pelota a él “no hay problema, carajo". De concretarse el fichaje por el Barça, el club azulgrana se adelantaría al Madrid, que también habría tratado de incorporar al chileno. Florentino Pérez recibió la petición de un miembro de la plantilla, cuya identidad no quiso revelar: "Me llamó y me dijo: 'Oh la la, mon dieu, ficha a Vidal pgesi, que menos goles que yo no meterá y así hace que mis problemas con el coche no parezcan tan ggaves'. ¡Qué cachondo Karim!", manifestó el presidente, quien parece que descartó definitivamente el fichaje al imaginar el próximo cumpleaños de Cristiano con Arturo Vidal en la lista de invitados.