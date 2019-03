La interpol encuentra y detiene en Venezuela al inventor del gilicórner

Imagen no disponible | Montaje

Al fin han dado con él. Lucas Boludo, el inventor del gilicorner, ha sido detenido este lunes por la Interpol tras una intensa búsqueda de varios años que ha concluído en Venezuela. Allí Lucas llevaba escondido más de veinte años, donde compartía apartamento con otros indeseables como De Juana Chaos y Al-Ghandour. El etarra y el árbitro, no obstante, no se hablaban con él porque aseguran "nos daba bastante asco. Ese tipo es lo peor". Según nos desvela una fuente anónima que no desvelaremos y que se está pensando si irse o no del Real Madrid, las primeras palabras de Boludo al ser detenido fueron "perdón, era joven y no sabía lo que hacía", tal vez consciente de que podría caerle cadena perpetua. "Este hombre ha hecho mucho daño, mucho", manifestaba ante los medios el director de la Interpol. "Y sí, confieso que le hemos dado unas cuantas yoyas. Pero es que estamos hablando del inventor del gilicorner...sólo de pensarlo me dan ganas de darle un par más" concluía el policía antes de irse corriendo al grito de "se va a cagar". Para colmo, son varias las fuentes que apuntan a que Boludo (argentino, claro) podría ser también el creador del fuera de juego, de la instauración del cuarto árbitro y del fichaje de Bale. Según parece el juez Ruz, que será el encargado de llevar el caso, habría soltado un escueto "qué angelito, el cabrón" al leer los cargos que se le imputan al acusado. Boludo aún no ha encontrado abogado defensor, si bien ya ha recibido el apoyo público de su más férreos defensores, a saber, su madre, su novia y Pep Guardiola.

