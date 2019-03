Juguetes... ¿para niños?

La marca de plastilina Play-doh ha sido noticia por haber retirado de urgencia unos moldes con forma de pene erecto de 15 centímetros. Los padres solicitaron la retirada después de que las madres pusieran el grito en el cielo. Varias veces al día. No es el primer juguete que patina en su diseño, aquí vamos con algunos de los casos más llamativos.

Todos hemos oído el dicho “te la pelas más que un mono”. Conociendo que Tarzán es el rey de los monos, el desenlace de este juguete estaba cantado desde el principio.

Imagen no disponible | Montaje

El dedo de ET quitaba los males a Elliot y ahora también se los quitará a mamá. Bueno, y a papá si quiere descubrir su punto G. ¡Si lo aprietas tiene luz para hacérselo más fácil! Bueno, suponiendo que se trate del dedo de ET, porque tengo mis serias dudas...

Imagen no disponible | Montaje

¿Recuerdas aquel anuncio de “Rasca mamá”? Pues ahora sabrás por qué se rasca papá. Si no sabías cómo decirle a tus hijos que te vas a separar porque tienes más cuernos que el alce de Doctor en Alaska, tenemos la solución: el peluche de la sífilis. Ahora los pequeños de la casa podrán conocer el fascinante mundo de las venéreas y toda la historia de esa amiguita de papá. Este educativo juguete reproduce el Treponema Pallidum ampliado un millón de veces su tamaño real ¡Es genial! Completa tu súper colección de venéreas con tus amigos Gonorrea, Chlamydia, Chancro, la risueña Cándida, la pandilla Trichomonas, los salvajes Condilomas, las pizpiretas Ladillas, o el travieso Herpes Genital. ¡Jugar y rascar es un no parar! Imagen no disponible | Montaje ¡Preparaos, llega special Man, el superhéroe con manías! —Ey, Special Man mi gato se ha subido al árbol, ¿me lo bajas? —Ay, es que me dan cosica los gatos con sus uñicas largas y los pelos que sueltan… ... —¡¡Special Man hay un tiroteo en la Avenida Wilmorte con Rushmore Street!! —Ay, no soporto el ruido, de verdad. Me tengo que tomar dos Neobrufen pa que se me pase y luego estoy toda la tarde con un malestar horrible.

Imagen no disponible | Montaje

Niños y niñas, ya está aquí el verano y con él las vacaciones. ¡Bieeen! Ahora que aprieta el calor es hora de disfrutar con vuestro amigo Batman y su ¡¡súper pistola de agua!! Abre el tapón y mete agua por el, por el, esto… eeeeh... bueno, pues cuando le hayas llenado el orificio dispara apretando su… en fin, lo que viene siendo… Bueno, ya sabéis su… Un momento, no, no no, no, parad esto por Dios ¡PARADLO!