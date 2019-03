Juego de tronos por @senoritapuri

Carlos Felipe de Suecia se ha casado con Sofia Kristina Hellqvist, duquesa de Värmland, que residirá con él en la isla de Djurgården. Parece un resumen de la nueva temporada de Juego de Tronos, o el inventario del nuevo folleto de Ikea, pero esto lo he leído en el ¡Hola! y el ¡Hola! no miente. Lo que no aclara es si al ser una boda sueca se trata de un montaje, o si en vez de tener las llaves de la ciudad les han entregado una llave Allen. Cuando les pregunten si piensan tener niños pronto ¿se harán los suecos? ¿O como son suecos se harán de Murcia? “Acho pijo, ques mu pronto pa eso.” Hablando de tronos, antes de que se inventase el ¡Hola! la gente iba a hacer del vientre y no tenía qué leer. Aquello era un marrón. No tenían más remedio que leer las etiquetas de los botes de champú. Luego iban al café o al club social y las conversaciones eran del tipo: -Pues me he enterado que el nuevo Herbal Hair tiene Ammonium chloride y Glycvol. -¡Glycol?! ¡Indignante! Todo el mundo sabe que los parabenos combaten mejor la seborrea. -…Y dejan el pelo largo y sedoso gracias a la esencia de Frutifol. -Absolutamente. Cuando por fin inventaron el ¡Hola! tuvieron muchos problemas creativos. El mayor de todos fue el nombre. El más votado en la redacción fue "Las familias reales y aristócratas europeas tocándose el higo a dos manos", pero era demasiado largo.

Volviendo a la familia real, leo que Sofia Kristina Hellqvist era stripper y que ganó la edición sueca de Gran Hermano. Esto dice mucho a favor de los suecos, gente súper abierta. Sobre todo de piernas. En España, en cambio, a Jaime Peñafiel le hubiera dado cinco ictus seguidos y se habría caído al suelo de la Almudena echando espuma por la boca. La boda se desarrolló con absoluta normalidad. La novia llegó al enlace en una limusina rosa de 11 metros, vestida con un delicado vestido de policía con minifalda, y una fusta de amazona. Tras darse el sí quiero, Carlos Felipe le introdujo el anillo, y acto seguido un billete de 50 euros en el tanga. Finalizado el enlace, los novios celebraron una fiesta en Guädalix de la Siërrå, donde bailaron, cortaron la tarta, y la novia se restregó los pechos con nata montada mientras arrimaba cebolleta con el suegro, que le zurraba el culo a un enano. La boda se retransmitió en directo en prime time. La televisión sueca emitirá redifusiones de los resúmenes y el domingo una gala.