Introducción a los Kardashian: De Kim a Caitlyn Jenner

En mi empeño por iniciaros en el proceloso tema de la prensa rosa, hoy voy a realizar una labor social: os explicaré quién es quién en la familia de Kim, la mujer que es a una manzana lo mismo que Nacho Vidal es a un plátano. El padre de Kim, Robert Kardashian (R.K.) era abogado, descendiente de armenios afincados en EE.UU. Se hizo famoso porque defendió con éxito a O.J. Simpson (ex deportista, ex actor, actualmente condenado a 33 años de cárcel por atraco a mano armada) cuando le acusaron de matar a su esposa. Cuentan que su estrategia en el juicio fue muy buena. Se explica bien a la vista de las grabaciones del juicio, a las que hemos accedido en exclusiva: -FISCAL: ¿Mató Vd. a su mujer? -O.J.: Yo no he sido, payo. -FISCAL: ¿Y cómo explica que su sangre esté en este guan...? …Pero... ¿Dónde coño está el guante? (O.J. y R.K. se miran.; R.K. señala con el dedo a a O.J., le guiña un ojo y sonríe). El abogado R.K. tuvo tres hijas con su esposa Kris:Sí, las iniciales de todas ellas es K.K., imaginad qué marrón supone esto en países de habla hispana.

La madre de las KK se casó en segundas nupcias con Bruce Jenner (B.J.), que ganó la medalla de oro en decatlón en los JJ.OO. de Montreal 76. El decatlón no consiste en vender prendas deportivas de bajo coste a gran velocidad, sino que es un deporte muy completo que comprende carreras de corta y media distancia, saltos y lanzamientos. Es decir, que B.J. era un tío cachas con quien Kris tuvo dos hijas más: Kylie (K.J.1) y Kendall (K.J.2). Las llamaremos K.J. (no confundir con O.J. ni con K.K., porque no son hijas de R.K., sino de B.J.). Bien, actualmente Bruce Jenner, el atleta completo, se llama Caitlyn Jenner y es C.J. (no O.J., ni R.K., ni K.K., ni K.J., pero sí B.J. el de los JJ.OO., aunque solo en parte), porque dice que siempre se había sentido una mujer. Y por eso, ahora C.J. es una madurita de 1,84 con la que te puedes encontrar en algún supermercado de Los Ángeles, sección congelados, porque nunca se le dio bien eso de cocinar y prefiere calentar en el microondas.

Ahora ya sabemos bien quién es Kim Kardashian (K.K.2). No sé si ha valido la pena el esfuerzo porque la mayoría seguiréis llamándola la del culo, trasero, pandero o bullas, a pesar de todo. Para esto me paso yo horas documentándome, desagradecidos.