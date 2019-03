Informativos El Mundo Today: Un adolescente envía un Whatsapp sin una sola falta de ortografía

, ha usado el amplio vocabulario del castellano. De hecho, el propio autocorrector del móvil le ha felicitado, sugiriéndole el icono de los aplausos. Ha sido el titular más importante del día, pero hay más noticias.. Ha dejado su trabajo y hace meses que no ve a su familia, pero asegura que el próximo verano tendrá el mejor sitio en la playa. Lo que no sabe aún es que el ayuntamiento planea construir un hotel justo donde ella reposa las nalgas en estos momentos.. También admite ‘sexo gratis’ y ‘farlopa’. Respecto a esta última, la RAE recomienda su consumo, para que no se pierda la palabra. Y acabamos con un sorprendente hallazgo. El revitalizante olor a melocotón, frescura y hierbas florales alertó a los vecinos, que tuvieron que llamar a los bomberos. Resultaron ser de la dueña del piso, y debajo de los botes encontraron a su novio sepultado. Lo dejamos aquí, pero ya saben que la actualidad de mañana sigue en El Mundo Today.