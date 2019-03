Informativos El Mundo Today: Protesta porque por culpa de los anti ojos rojos sus Terminators salen raros en las fotos

Imagen no disponible | Montaje

Una mujer convive con varios Terminators en casa, y como es lógico se hace fotos con ellos pero, por culpa de las cámaras anti ojos rojos que incorporan todas las cámaras modernas, hacen que sus androides aparezcan apagados en las fotos. El Mundo Today: "Usted ha denunciado públicamente a diversas empresas japonesas de tecnología" Matilde Mandiña: Sí, he denunciado a la Canon, a la Nikon y a la otra también. Quería que estas marca japonesas sepan que ese sistema de ojos rojos que tienen, a la tercera edad y a la gente, pues a mis Terminators no le van nada bien. EMT: ¿Usted convive con varios terminator T1000 en casa.? MM: Efectivamente, yo convivo con tres Terminators aquí en casa, que compré hace un año o dos años aquí,en un Cashconverter, que trabaja mi yerno, y me dijo: Matilde, pásese corriendo que hay tres Terminators. Me los llevé tal cual los vi, pero claro, me hago fotos con ellos, que me gusta, me hacen mucha compañía. Pero claro, en las fotos salen muy raros, parecen apagados y ellos no son así, irradian vida. EMT: Pero entonces, ¿Pide usted que este sistema anti ojos rojos se pueda desactivar? MM: Claro, yo subo las fotos de mis Terminators a Facebook y la gente me dice: Matilde, eso no está bien, parecen apagados. Yo siempre digo que no, si están que no paran, me dan una guerra...todo el día para arriba y para abajo. Pero claro, salen con los ojos apagados y la gente, pues ve a los bicharracos sin vida. EMT: Matilde, muchas gracias. MM: Gracias a vosotros. Os dejo que voy a lavarles, que ya ha llegado la hora del baño de lava. Y acabamos con la actualidad musical. Esta semana hemos sabido también que la cantante Lana del Rey se ha pasado al Polyester. Esto es todo por hoy, ya sabes que la actualidad continúa mañana, aquí en El Mundo Today.

