Iker asesorará a Sergio Ramos en materia de filtraciones

Sergio Ramos ya no puede más: está aburrido de su renovación y más perdido que nunca. Y es que las informaciones de los últimos días han provocado que el andaluz explote tras las acusaciones desde su club: "¿Que yo filtro qué? ¿Pero qué cohone zon las filtraciones a la prensa, illo?" Así de sorprendido se mostraba el de Camas mientras miraba pensativo hacia las tuberías del techo de nuestra redacción como si el mundo se hubiera parado. Iker, esta vez sí, muy rápido, pidió una reunión con el central para ofrecerle sus servicios. "Te agradezco el gesto, tío, es un mundo nuevo para mi, y tu eres el mejor en eso". Iker, con media sonrisa orgullosa, respondió con un sincero "tienes mucho que aprender, joven Padawuan", a lo que Ramos contestó: "¿Pada quién? ¿Ese también filtra?".

El encuentro empezó condicionado por una duda: "Iker, illo, eso de las filtraciones, ¿no es cuando se te rompen las cañerías?". Casillas salió al paso (que no de la portería) para explicarle al andaluz que "eso consiste en presionar a través de la prensa para favorecer tus intereses". Ramos, ojiplático, preguntó si eso de presionar es "salir a meterle el codo a los periodistas, que hay musho mamón". Después de varias horas y más de 3.078 preguntas, Iker ofreció sus servicios, consistentes en un catálogo de filtraciones de todo tipo: "El mejor pack es la filtración colectiva a radios, prensa y televisiones, que es lo más completo que tengo y lo más sencillo". Ramos, reflexivo, aguantaba la mirada mientras Iker se explicaba: "Luego tienes el Pack Roncero, que consiste en filtrar sólo a periódicos, que son los que mandan". Ramos asintió, Iker prosiguió: "Si quieres llegar al publico fresco te ofrezco el Pack de Las Doce, basado en radios, dónde también a varios comerciales, digo periodistas que me mueven mis historias y anecdotillas". Sergio, tras las explicaciones, preguntó por las teles: "Olvídate, ahí tenía a Sara, pero ya no está". Ramos, después de pensárselo, rechazó el ofrecimiento de Iker con un simple: "Utilizaré la vía de mi chica, que sí está en la tele, y seguro que Pablo Motos sabe de filtraciones, que para eso tiene un hormiguero"