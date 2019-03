Ibiza prohíbe la entrada a más futbolistas por miedo a ser invadidos

"Tenemos más miedo que el Girona a subir" así de claro se ha mostrado el alcalde de Ibiza tras anunciar que la isla no permitirá la entrada de ningún futbolista más porque "o ellos, o nosotros, pero en Ibiza no cabemos todos". Y es que las continuas sospechas desde hace semanas han precipitado los acontecimientos. Varios vecinos han sido tajantes al respecto porque "estamos acojonados" ya que sospechan que "preparan" una invasión. Miquel, vecino de San Antonio, lo tiene claro: "¡Pero si hasta van uniformados! Las mismas camisetas de tirantes, el mismo flequillo, las mismas gafas... No puede ser una casualidad". De hecho, hasta el propio alcalde tiene un informe en su poder que demuestra "la llegada masiva de pequeñas aeronaves privadas al aeropuerto para dejar a riadas de chicos engominados con tales cantidades de Giorgi como para unir Mallorca e Ibiza con un puente de gel fijador".

Según testigos presenciales, los futbolistas se reúnen en puntos estratégicos llamados "chiringuitos" para trazar sus planes y emitir mensajes encriptados a su nave nodriza a través de un lenguaje no verbal en Instagram: "¡Les hemos pillado! Se hacen fotos en las playas y, si posan con el pulgar hacia arriba, la playa puede ser un punto de entrada a la isla. En cambio, si posan haciendo el gesto surfero, quiere decir que el enclave es más complicado que la titularidad de Iker en el Madrid". El terror se ha extendido desde la Playa D'en Bossa hasta la de las Salinas y los lugareños han pedido al alcalde que empiece con el cierre de Ushuaia porque "uno de ellos, creemos que es Modric, adoctrina al resto y se vuelven locos". Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos porque el verano no ha hecho más que empezar.