Hoy, en CELEBRITIES BÍBLICAS... ¡El Santo Job!

Buenos y santos días, hijos míos. Soy @diostuitero, el creador de todo menos de la burbuja inmobiliaria. Hoy me he desplazado en el tiempo y en el espacio hasta la tierra de Uz, lugar de residencia de una de las figuras más puteadas y a la vez injustamente olvidadas del Antiguo Testamento, el santo y paciente Job. - Hola, Job, ¿cómo va eso? - Hola Dios, no sé cómo tienes la cara de presentarte aquí a hacerme una entrevista, después de todo lo que me has hecho. - Perdona, pero no fui yo, fue el diablo. - Sí, el diablo, pero porque se lo permitiste tú. - Sí, bueno, pero es que me retó. Y ya sabes que yo soy muy mío. Me dijo que tú me eras fiel porque yo te había otorgado bienes y felicidad, y que si le permitía fastidiarte vería cómo renegabas de mí. Y no lo hiciste, así que ahora no vengas a estropearlo. - Hombre, digo Dios, bueno, hombre también eres...pero es que he estado pensando y os pasásteis un montón: me mandastéis enfermedades, entre ellas la sarna ( que digo yo que con un dolor de muelas ya bastaba), me matastéis el ganado, los criados, los hijos, mi mujer me repudió...vale, esto último fue positivo. - Bueno, pero a cambio mi Iglesia te hizo santo, no te quejes. Ahora eres un modelo de santidad. - Pues yo prefería antes, que era modelo a secas. Yo era un guaperas hasta que me enviaste la sarna. - Pero si mi libro dice que te restituí tu anterior felicidad, y con más del doble de lo que tenías. - Pues debe de ser otro error de traducción, porque yo sigo aquí bien jodido. ¿Tienes algo para comer? Pero que no sea maná, que soy celíaco. Ya sabes, otra de tus gracias. - Pues como no tengas un pescado para multiplicar... - Yo qué voy a tener. Anda, déjalo, y vete por favor, que cada vez que entras en mi vida me la lías. - Está bien, Job. Y perdona. Voy a ver si hablo con los que me escribieron el libro. Un abrazo. - Que corra el aire.

