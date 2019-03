@hematocritico: Mi top 3 de videoclips de Leticia Sabater

Mi Top 3 de hoy está dedicado a la artista española más polifacética, Leticia Sabater. Después de iniciar su carrera como artista infantil se ha reinventado como David Bowie o Prince. La camaleónica estrella de la música española se encuentra ahora mismo en una fase Pop extravagante como Lady Gaga o Madonna en su momento. Repasemos mis tres videoclips preferidos. 3 YMCA Leticia conoce la historia de la música al dedillo y es consciente del papel importante que ocupa en ella, y desde esa posición privilegiada rinde tributo a este clásico de la música inmortal, el YMCA de Village People, desde una pregunta. ¿Se puede hacer esta canción MÁS PETARDA TODAVÍA? Claro que sí. Con tíos en pelotas y con perritos.

El número dos es su sensible homenaje al mundo homosexual, en este hermoso himno sobre tolerancia, la lucha civil y el bilingüismo como bien muestra su increíble frase de arranque I believe in love in everyone, now open your mind,I love the gays. El matrimonio homosexual se legalizó en España y en el gran parte del mundo occidental en la misma década que salió este video. ¿Casualidad? No lo creo.

2 UNIVERSO GAY

Otro bonito homenaje es el que reciben los cuerpos de seguridad del Estado en el himno libertario Señor Policeman (odio el control de alcoholemia). En esta maravilla, Leticia consigue otra mutación y se convierte en una mujer para la cual el Español es el segundo o más bien tercer o cuarto idioma. Y posiblemente de Puerto Rico.

1 SEÑOR POLICEMAN

Estamos a la espera del retorno a los escenarios de esta artista completa, tras su muy comentada restauración del himen quizás influenciada ahora por la música religiosa o el folk. ¡Sigue haciendo lo tuyo! LEER MÁS: ¡Bizca la virginidad! por @senoritapuri