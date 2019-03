Gwyneth Paltrow y Chris Martin: El desacoplamiento final

Según el Mirror, Gwyneth Paltrow y Chris Martin se han divorciado de mutuo acuerdo al final. Hay quien esperaba otra cosa, yo no. Desde que cesaron su convivencia hace más de un año (ellos lo llamaron "consciously uncoupled" o, lo que es lo mismo, desacoplamiento consciente), se han propagado rumores de todo tipo, desde que se iban a reconciliar hasta que estaban teniendo un enfrentamiento casi sangriento. Yo sabía que el divorcio ya era irremediable. Cuando alguien dice “Nos hemos peleao” o “Nos lo estamos pensando” es posible la vuelta atrás, pero si dices “Estamos en una fase de desacoplamiento consciente” ya está todo perdido para siempre. Me he informado y lo del desacoplamiento lo ha acuñado, al parecer, una terapeuta californiana llamada Katherine Woodward, y lo describe como "un programa de cinco semanas para aliviar el trauma de una separación, recuperar tu poder y reinventar tu vida". Es el típico “Necesito tiempo y espacio”, pero pagando un pastizal a un terapeuta que te convence de que es algo nuevo. Es como si un psiquiatra se apropia del “No eres tú, soy yo” y lo llama “Interiorización de la culpa” o algo así.

Y también sabía que sería de mutuo acuerdo. Estamos hablando de una pareja que llegó a acoplarse (antes del desacoplamiento) para no comer carne, ni gluten, ni lácteos, ni huevos. Es la misma pareja que coincidió en que llamar Apple a su hija era una excelente idea. Con estas premisas, es difícil que pueda surgir un profundo desacuerdo en algo. ¿Tenemos ciento veinte millones de libras? La mitad para ti y la mitad para mí. ¿Tenemos dos hijos? Si no podemos partirlos con una espada, custodia compartida de los dos, y que pasen exactamente ciento ochenta y dos días y medio al año con cada uno y ciento ochenta y tres los bisiestos. Ahora los dos quedan libres, para quien se atreva a acoplarse.