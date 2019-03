Imagen no disponible | Montaje

La Encuesta de Percepción Social de la Ciencia ha revelado que un 25% de españoles cree que el sol gira alrededor de la tierra, es decir, que un cuarto de los españoles son geocéntricos y un poco simples. Llama la atención el dato no solo por la incultura científica, sino por esa percepción egocéntrica, chovinista y “showtrumanesca” todavía existente de que somos el centro del universo. La encuesta ofrece otros datos como que un 30% de los españoles creen que los humanos convivieron con los dinosaurios, y con dinosaurios no se refieren a Fraga o la Duquesa de Alba. Necesitamos urgentemente una “Encuesta de Percepción Social de Sí Mismo”, una encuesta que nos diga no solo que una estrella gira alrededor de un planeta, sino por ejemplo que más del 90% de los españoles crea que su país es el mejor del mundo o que más de un 98% de las madres afirma que su hijo es el más guapo de la clase. Hace falta un Barómetro del Chovinismo: “Un 93% de los españoles nacidos en 1981 cree que su generación es la mejor de la historia por solo un 91% de los nacidos en 1982”. “Un 92% de los ancianos cree que en su época se vivía mejor”. Es necesario cuantificar estas cosas, que la mayoría de los gallegos creen que Galicia es la región en la que mejor se come del mundo mientras que por contra, la mayoría de los valencianos creen que es en la Comunidad Valenciana. El segundo bloque de la encuesta mostraría la negatividad, “Los políticos españoles, los peores valorados por los españoles”. Alguien agrega en observaciones: “En Suecia, los diputados te hacen la compra en el supermercado y te la llevan a casa", aunque añade: "Pero como en España no se vive en ningún sitio".

