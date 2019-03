Fonsi, Colate, Borbón, Hidalgo y Rosauro: Guardianes de la Galaxia

ha subido a Instagram esta foto, en la que aparece con

Para mí, que estoy empezando a introducirme en estos temas, esta foto que a vosotros os puede parecer hasta insulsa, representa un paso importantísimo. De entrada, he aprendido que no todos los hijos menores de los famosos tienen la cara pixelada. Pensaba que eran así, como el sexo de los japoneses o la cara de los que salen a la calle justo cuando va a pasar el coche de Google Street View. He deducido que a los niños se les pixela la cara cuando le interesa a los padres y esto supone un paso más en la evolución. Algún día podremos hacerlo todos para huir de nuestros acreedores o quedarnos dormidos en el trabajo sin que el jefe lo sospeche. Hay una segunda cosa de esta foto que me fascina. Decía el poeta francés Paul Éluard que había otros mundos, pero están en este, y resulta que estas personas (me refiero a los adultos, claro) comparten planeta con nosotros. Nosotros no los vemos, pero ahí están, como el club Bilderberg o las caras de Bélmez. Investiguemos un poco, pues.

Alfonso de Borbón no sé exactamente a qué se dedica, pero su apellido me suena mucho, así que habrá hecho algo importante.

También he buscado a Colate en la Wikipedia y hay una breve referencia a él dentro del apartado dedicado a su familia, que le define como "empresario español y exmarido de Paulina Rubio” (sic).

Fonsi Nieto ya tiene entrada propia, porque fue piloto de motociclismo y ahora es DJ. Le añades “Amigo de mis amigos” y se te queda una gran bío para Twitter.

De Javier Hidalgo leo por Internet que es un "bon vivant, empresario y seductor". Os confieso que yo quise estudiar lo mismo, pero me faltaron unas décimas en el examen de acceso a la universidad.

Rosauro, por su parte, es empresario de discotecas, dicen. Yo, si tuviera ese nombre, habría montado un bar: "Bar Rosauro", que parece el nombre de un dinosaurio que atacaba a sus víctimas cuando quedaban atrapadas en el barro. Supongo que a muchos os gustaría aparecer en esa foto porque significaría que la vida os está tratando bien, pero imaginaos en el cole sabiendo que os llamais Colate o Rosauro, o siendo novios de Paulina Rubio, o siendo el eterno aspirante al trono de Francia. Sinceramente, a mí no me compensa.