Felipe VI entrenó con Arbeloa para soportar los pitos de la final de Copa

Confirmado. El Rey se preparó a conciencia para la que le cayó este sábado en el Camp Nou. Según ha confirmado Casa Real a Tangana Tangana, Su Majestad Felipe VI llevaba semanas, meses incluso, entrenando a las órdenes de Álvaro Arbeloa para saber “como coño soporta él eso cada domingo” “Le pedimos al Real Madrid que nos mandara al jugador al que más pitan en su estadio. Así que nos mandaron a Casillas”, nos dicen desde Zarzuela. “Pero decidimos prescindir de él porque le dijo al Rey que en caso de ser pitado sólo tenía que gritar “anda y que os den por culo, pitad lo que os salga de los cojones”…Lo cierto es a Su Majestad le pareció una idea estupenda, pero la Leti la consideró muy poco elegante”. Es entonces cuando Casa Real decide pasar al plan B, Arbeloa. El “futbolista” nos confirma que aceptó “rápidamente, como suelo hacer todo, ya sabéis” ya que es un gran admirador de Felipe VI: “¿Por qué creéis que me gasto esta barba?”, nos dice Arbeloa. “No es simple postureo, que también. ¡Es admiración a Feli!”

Imagen no disponible | Montaje

Sorprendentemente, Arbeloa nos revela que el único ejercicio con el que preparó al Rey de cara a la pitada fue “decirle lo que suelo hacer yo, que es hacerme el longuis, pensar que todo eso no va conmigo y seguir a lo mío, parado y sin hacer nada al respecto. Me respondió con un escueto “vale, eso sé hacerlo”. “También le hice entender que para conseguir eso es importantísimo creerse mejor de lo que eres”, concluye Arbeloa, “Él es muy humilde y eso le costaba más, pero fue entonces cuando la Leti me dijo que ella se encargaba de enseñarle eso”. Por último, y en cuanto a la pitada en sí se refiere, tanto Barça como Athletic han negado que fuera dirigida al Rey o a un himno “que ni siquiera sabíamos que hubiera sonado”. Ambos concuerdan en que en realidad “la pitada era para el nuevo look de Dani Alves, que parecía el emoticono de la caca”.