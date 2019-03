Entrevista: Una mujer bebe friegasuelos y adquiere los poderes del pino

Imagen no disponible | Montaje

El CSIC calcula cuántas porciones de pizza equivalen a un gordo Un ‘gordaco’ común es igual, según el organismo, a 300 porciones de pizza, y una bola de sebo es igual a 500. Las nuevas equivalencias permitirán establecer un sistema de medida orondosimal. Los bebés españoles no saben leer ni escribir Los recién nacidos son completamente analfabetos, según un informe de la UE. Algunos no son capaces ni de pronunciar su propio nombre. Una mujer bebe un limpiador de suelo y adquiere los poderes del pino Matilde Mandiña nos ha atendido al teléfono: - Matilde, ¿cómo se le ocurrió beberse un bote de friegasuelos? - Pues hombre… Huele tanto a pino y a mí me gustan tanto los pinos, que me lo bebí. Ahora, todo el poder del pino lo tengo yo. Lo noto correr por mis músculos y mis piernas, que antes se me hinchaban de la calor. - ¿Y en qué consiste ese poder del pino? - Tengo superaliento a pino, poder reforzado y fórmula mejorada. Allí donde hay una mota de polvo, estoy yo; donde hay un niño manchando los azulejos, ahí estoy yo. - ¿No considera usted que podría ser peligroso beber limpiasuelos? - Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Yo no quiero renunciar a los poderes del pino y al superaliento (se escucha el superaliento) Denuncian que los jeroglíficos imponen un modelo de belleza irreal Las mujeres egipcias argumentan que no pueden estar tan hieráticas y con ese morro de chacal.

