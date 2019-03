Entrevista a un tuitero políticamente correcto: "Mientras el humor negro sea respetuoso, no tengo problema"

Imagen no disponible | Montaje

Hoy en Lío Pardo entrevistamos en exclusiva a un tuitero políticamente correcto. Lleva en esta red social participando activamente desde 2008, aunque su icono sea un huevo de color amarillo. Cada día debate sobre los temas de más rabiosa actualidad durante horas y nunca ha discutido con ningún otro usuario de la red social. Su nombre en Twitter es @190580. Se le ocurrió por su fecha de nacimiento, según nos cuenta. En la vida real es Juan Antonio. Tiene 35 años y vive en Guadalajara. El secreto de Juan Antonio está, según él, en ser correcto y respetuoso en todo momento. La entrevista la hacemos por teléfono, porque Juan Antonio decía no querer que me desplazara hasta Guadalajara, porque desde Sevilla es una paliza y para qué voy a molestarme. Insiste en llamar él, dice que tiene tarifa plana. Yo también tengo tarifa plana, pero no quiero discutir con él y chafar la entrevista. Gerardo: Encantado de saludarte, Juan Antonio. Juan Antonio: Lo mismo te digo, Gerardo. Soy fan. Gerardo: Muchas gracias. Es curioso tu caso. Twitter es una red social en la que es habitual leer conversaciones sobre actualidad y gente confrontando opiniones, lo cual lleva muchas veces a que se generen ciertas polémicas. ¿Cómo consigues mantenerte al margen de eso? Juan Antonio: Estoy de acuerdo. Gerardo: ¿Con qué estás de acuerdo exactamente? Juan Antonio: Con tu pregunta. Me parece una forma extraordinaria de comenzar una entrevista esa pregunta que me haces. Gerardo: ¿Y bien? Juan Antonio: Sí, bastante bien. Ahora me estoy preparando unas oposiciones de administrativo. Estudié informática y hay una plaza que ha salido en la diputación de Guadalajara y… Gerardo: Me refería a la pregunta, Juan Antonio. ¿Cómo, siendo un usuario activo de esta red social has conseguido mantenerte al margen de toda polémica? Juan Antonio: Ah, vale. JAJAJA. Genial la confusión. Soy fan. Pues mira, creo que ante todo es importante el respeto. Gerardo: Sí, pero, teniendo claro que lo primero es el respeto, pueden darse opiniones encontradas que, después de 7 años como llevas tú en Twitter, podrían haberte generado algún tipo de discusión, por mínima que sea, desde el respeto por supuesto, con alguien. Y no ha sido así. Juan Antonio: Así es. Gerardo: ¿Cuál es tu fórmula mágica? Juan Antonio: Fórmula mágica, dice. JAJAJA. Soy fan de esa expresión. Pues en principio no hay fórmula mágica, aunque no estoy seguro. Gerardo: ¿Entonces? Juan Antonio: Entonces me avisó mi tío Miguel y me dijo: Juan Antonio, sobrino, sale una plaza de administrativo informático en la Diputación, por qué no te vas preparando unas oposiciones y… Gerardo: Me refería a… Da igual. Avancemos porque me quedan muchísimas preguntas por hacerte. ¿Qué te ha parecido esta última polémica en twitter acerca del humor negro que le ha costado el cargo a un concejal de Madrid? Juan Antonio: Bien. Soy fan Gerardo: ¿Te han parecido bien sus tuits o que le cueste el cargo? Juan Antonio: No. Para nada. Perdona si ha parecido que… Si es que soy un mierda, perdóname. No pretendía… Lo siento, de verdad. No es que yo opine que ni sí ni no… Si es que para qué me meto en esto… Yo, mientras el humor negro sea respetuoso con todo el mundo no tengo problema… Si es que soy un mierda. Perdona si… Gerardo: Por favor, Juan Antonio, tranquilízate, yo sólo te preguntaba porque es un tema de actualidad y bueno, no pretendía importunarte ni que pasaras un mal rato. Juan Antonio: Gracias. Soy fan de tu disculpa. Yo también me disculpo por haberme puesto de esta manera. Lo importante, como dice Paulo Coelho, es que el perdón es un gesto de amor. Gerardo: ¿Te gusta Paula Coelho? Juan Antonio: Sí, bueno. Es un escritor que me parece interesante y sobre todo, muy sabio en todo lo que dice porque… Gerardo: Mira, Juan Antonio, tú lo que eres es un desgraciado. ¿Me escuchas? ¿Me estás escuchando? Juan Antonio: Sí, sí, te escucho. En parte soy fan de que me digas esto, porque… Gerardo: Ni fan ni pollas, Juan Antonio. Tú eres un mierda y un hijo de puta. Fan de Paulo Coelho, dice el desgraciado… Eres un desgraciado. ¿Me escuchas? Juan Antonio: Sí, que te escucho, de verdad… Gerardo: Y te lo digo por teléfono y te lo digo en Twitter si hace falta y si quieres me planto en Guadalajara para que te quede claro. Paulo Coelho un sabio, dice el gilipollas. Le cuelgo el teléfono a Juan Antonio y me dedico a llamarlo cada noche de madrugada. Cuando contesta me quedo respirando al otro lado. Sabe que soy yo, porque tiene mi número, pero cada noche pregunta: "¿Sí, dígame?" Y cuelga diciendo "Se habrán equivocado. Como las teclas están tan juntas…"

