EMT: Los semáforos no se pondrán en verde hasta que los conductores se hayan sacado todos los mocos

Los semáforos no se pondrán en verde hasta que los conductores se hayan sacado todos los mocos. El semáforo incluirá un tercer muñeco que se mete el dedo en la nariz para avisar a los peatones. Ha sido el titular más impactante del día, pero hay más noticias. Las agencias de calificación rebajan la calidad de los coitos españoles. Por culpa del estrés que está generando la crisis entre los ciudadanos, el coito español dura menos y ha perdido intensidad. La situación obliga a muchos ciudadanos a irse al extranjero fomentando la fuga de genitales. Una señora lleva seis horas chillando porque lleva los cascos puestos. Alfonsia, de Badajoz, tiene unos auriculares en la cabeza que le regalaron en Navidad, y desde entonces no deja de gritar. Como no oye nada, nadie puede avisarla de que lleva los cascos puestos. Los expertos creen que la señora no se acuerda de que los lleva, y no sabe lo que le pasa. Y acabamos con una última hora. Un médico opera a un paciente seis veces seguidas para continuar ligando con la enfermera. Era una simple apendicitis y la operación duró 20 horas. Encima, el cirujano no ha logrado intimar con la enfermera todavía, han dicho de quedar un día, pero no han concretado. Esto es todo por hoy. Ya saben que la actualidad del mañana sigue en El Mundo Today.