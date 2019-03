Elvis no murió, se hizo comercial de Tecnocasa

Conoce las efemérides que te podrían salvar la vida en caso de un Holocausto Efeméride.

22 de junio de 1963. En Roma (Italia), en el convento de Santa María Sopra Minerva, el astrónomo, físico, matemático y amigo de sus amigos Galileo Galilei abjura de sus ideas astronómicas ante el Tribunal de la Inquisición. Se dice que tras hacerlo dijo la frase "E pur si muove...” (“Sin embargo se mueve...”). Tal vez lo dijo, pero bajito, así como entre dientes, que la Inquisición tenía un pronto muy malo. Hoy en día se traduciría como “Sí, PERO…”.

23 de junio de 1868. El norteamericano Christopher Latham Sholes patenta la primera máquina de escribir. Él la quiso bautizar como “Endiablada herramienta que reproduce letras que forman palabras mediante golpeteo sincronizado de dedos”. Fue su señora la que le dio la idea de llamarla “Máquina de Escribir”. Esto les costó el matrimonio.

23 de junio de 1894. En París (Francia), el barón Pierre de Coubertain funda en el Comité Olímpico Internacional. En ese momento no podía ni imaginar que algo como el curling sería incorporado a los Juegos Olímpicos.

24 de junio de 1901. En París (Francia), -en efecto, otra vez París, cuántas cosas han pasado en la Ciudad de las Luces, oye- un jovencísimo Pablo Picasso expone por primera vez sus obras fuera de España. Poco después el Lidl de Montmartre pondría en oferta pintura azul. Picasso cargó botes.

25 de junio de 1977. Elvis Presley interpreta su última actuación en la televisión americana. Poco después simula su muerte, adopta un nombre falso y comienza a trabajar como comercial de Tecnocasa. Sería el Rey del Rock, pero como comercial, fue muy reguleras.

Aquí te dejamos una canción del bueno de Elvis para que lo recuerdes como cantante y no como un comercial del montón.

26 de junio 1963. El Presidente de los EE.UU., John F. Kennedy, ante 120.000 berlineses de Alemania Occidental pronuncia en su discurso la mítica frase: "Ich bin ein Berliner" ("Yo soy berlinés"). Todos aplauden entusiasmados por el gesto. Salvo un inocente niño que le corrige: “no, no eres berlinés. Tú eres estadounidense”. Los asistentes entonces reconocen la verdad que no habían querido ver por no parecer estúpidos. Y señalan al Presidente americano de forma socarrona. Este se mira y descubre que va desnudo.

27 de mayo de 1994. Chimo Bayo dice por primera vez “¡HU HA!”.

28 de junio de 2011. Google lanza su red social, Google+. *

* Jajajajajajaja… HU HA!