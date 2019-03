El TOP 3: Maneras de presumir de que eres fan de Juego de Tronos

Es la serie de moda en todo el mundo, la saga épica de traiciones, dragones, asesinatos sorpresa y lo que sea que se acerca al Muro – SPOILER – oops he puesto eso tarde. La serie tiene millones de fans entregados en todo el planeta, pero… ¿cómo conseguir destacar en este campo? ¿Cómo ser LOS KHALESIS de los fans? Aquí un ranking.Y llevarla a todas partes. Como podéis ver, sienta de maravilla a cualquiera. Si consigues lucirla en cualquier situación social como esta chica, la gente tendrá que sacarse el sombrero ante tus cualidades de fan.Muchos fans tienen tatuajes de su serie preferida. Los escudos de las casas reales, los huevos de los dragones o alguna de sus citas favoritas. Y ninguna cita es tan legendaria en esta serie como el archifamoso “ Winter is coming “ . Y te lo puedes tatuar en el brazo, en el pecho o en el muslo para lucirlo en la playa y ser un fan del montón o…TATUÁRTELO EN LA FRENTE y demostrar que eres el mejor. ¡No deje s lugar dudas! ¡No seas un fan ambiguo!Nada te hará sentir mejor como fan que sentarte a ver los capítulos en una réplica del codiciado Trono de Hierro. Construirte una réplica no estaría mal pero le darías un toque más atrevido y picantón – fiel al espíritu de la serie – con esta versión hecha con consoladores que se pudo conseguir en Ebay. Lo único que nos preocupa es la perturbadora línea de la descripción : “Estado = Usado“

