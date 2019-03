El tabaco mató a la oveja Dolly

Conoce las efemérides de la semana que te harán ser, si cabe, mejor persona.. Nace Antoine de Saint-Exupéry, aviador y escritor francés. Autor de la célebre novela corta El Principito. En los primero borradores del libro el protagonista, sin embargo, no era niño ni príncipe, sino una señora de 128 kilos con problemas de alcoholismo que vivía en Aviñón. A continuación os dejamos un extracto de estos fallidos esbozos del famoso libro:¿Qué ves en este dibujo: un sombrero o una boa que se ha comido un elefante?Veo que pesas más de cien kilos, no haces nada por cuidarte y desayunas Kellogg’s con whiskey. Charlotte, nuestro matrimonio se va a la mierda.Era un sombrero.En Alemania, Adolf Hitler manda la «purga» de los dirigentes de la Sturmabteilung (SA), una organización paramilitar nazi y de diseño de interiores rococó. La matanza se produce en la noche de ese día y la madrugada del día siguiente en lo que se conoce como la Noche de los Cuchillos Largos. El gran beneficiado de dicha escabechina fue el afilador.En Estados Unidos, la cadena de Nueva York WNBT emite el primer anuncio de televisión de la historia. No podemos asegurar que volviesen tras siete minutos.

En Nerja (Málaga) Chanquete descarga tres fardos de 50 kilos de hachís que había trasportado en lancha desde Marruecos. Es obvio que de pescar cuatro sardinas no vivía el hombre. Esto nunca lo supo la simpática pandilla de críos, aunque Pancho siempre lo sospechó.En Estados Unidos se estrena la película Regreso al Futuro, de Robert Zemeckis . El film es una adaptación de la novela En busca del tiempo perdido del francés Marcel Proust. Cambiaron la magdalena por el DeLorean por cuestiones comerciales. En todo lo demás se ciñe bastante al libro.

Dora la Exploradora aborta tras quedarse embarazada de un joven italiano que conoció una noche en Gandía.En Reino Unido nace la oveja Dolly, el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta y un fontanero polaco. La oveja murió seis años después de una enfermedad pulmonar. Dolly fumaba dos cajetillas de Chester al día.