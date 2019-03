El Mundo Today: Felipe VI está desconcertado tras enterarse de que su cargo es hereditario

Felipe VI, desconcertado al enterarse de que su cargo es hereditario. Ha estado preparándose durante años para desempeñar su función, y ahora se ha dado cuenta de que hubiera sido rey igualmente. Lamenta que nadie le hubiera avisado. Últimos gramos de tóner para imprimir un email cuyo texto es ‘ok, gracias’. La escasez de tóner ha hecho que casi no se lea el pie del email, donde se pide no imprimir para no gastar recursos. A esta hora, total normalidad en carreteras y autopistas, tan sólo hay que destacar una pequeña retención en Oviedo capital, en la calle Juan Sebastián Gaviota, donde Merche García, de 86 años, y Eulogia Domínguez, de 85, se han detenido a conversar en medio de la acera, y en estos momentos están provocando que Juan José Torrezno haya tenido que bajar a la calzada para esquivarlas, mientras se cagaba en la madre de las putas viejas de los cojones. Tráfico aconseja circular por la acera contraria, pues las dos mujeres han entrado en bucle, hablando sobre el cocido que van a preparar mañana, porque les gusta mucho a sus maridos, y lo mal que tienen los huesos.