El Lidertrón 2000 de @norcoreano

Esta semana hemos dado otro paso más que reafirma a Corea del Norte como la primera potencia científica mundial: hemos inventado una medicina que cura el MERS, el sida y el ébola. El Lidertrón 2000, en supositorio y granulados efervescentes. Vamos tan sobrados en I+D+I que nos permitimos investigar enfermedades que no nos afectan. El verdadero remedio contra las enfermedades infecciosas ya lo descubrimos hace años, cuando cerramos las fronteras a cal y canto para que no se nos colasen extranjeros con bichos. Esa medida ha conseguido que prácticamente no hayamos tenido casos de enfermedades infecciosas imperialistas en nuestras fronteras los últimos años. Solo tuvimos un caso sospechoso de ébola el año pasado, para lo cuál activamos rápidamente el Protocolo Nacional de Emergencias Víricas: lanzar al infectado en catapulta hacia Corea del Sur. Finalmente las pruebas descartaron el virus y confirmaron que la tos se debía a un resfriado común. Más vale prevenir que curar. Lo primero que hicimos cuando descubrimos la medicina fue lo que se hace en estos casos: patentarla para que no la puedan usar los surcoreanos. El Lidertrón 2000 está compuesto por ginseng, jalea real, aloe vera, dos gotitas de Varon Dandy, un mililitro de uranio, medio paracetamol y mucho cariño. Hemos reformado el Plan Nacional de Salud para que el Lidertrón 2000 sea obligatorio para todos los proletarios y no haya discriminación en un tema tan delicado como la salud. El Lidertrón 2000 se puede adquirir en farmacias y parafarmacias por un módico precio que irá destinado íntegramente a financiar nuestro programa nuclear, que a su vez tiene como objetivo desinfectar occidente para evitar futuras epidemias. Y es que el escaso afecto que tienen los occidentales al agua y al jabón está incrementando la aparición de una gran variedad de plagas horribles en los últimos años: la gripe A, las vacas locas, el ébola y el OLA K ASE.

