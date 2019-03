Imagen no disponible | Montaje

El Fondo Monetario Internacional ha realizado esta semana una serie de recomendaciones a España para continuar con la recuperación económica: abaratar el despido, subir el I.V.A. e imponer el copago sanitario. Las medidas no están mal, aunque yo personalmente opino que con cuatro millones de balas acabas antes con el paro. La consejos de la presidenta del organismo imperialista-capitalista Christine Lagarde han quedado ahí, pero no se descarta que en breve recomiende a los españoles trabajar gratis por el bien del capital o incluso retire los domingos como día de descanso a los ateos, al ser para ellos "El Día del Señor". Otro consejo que se me ocurre para fomentar la recuperación es que los empresarios pasen una cesta entre sus trabajadores para realizar una colecta que incremente los ingresos de la empresa, fortaleciendo así la salud económica de la propia empresa e incentivando la contratación. En España se trabajan ocho horas diarias, se duermen otras ocho y quedan ocho libres para el trabajador. Lo que hacemos en mi país es que las ocho horas que sobran también se dedican a trabajar para que los trabajadores no se aburran. Según un estudio que le encargué a la Universidad de Pyongyang, trabajando el doble se aumenta más o menos el doble la productividad. El mismo informe de la Universidad de Pyongyang revela que desde la prohibición del uso del látigo, la productividad ha decaído, por lo que yo recomendaría su reimplantación. Si yo fuese el Fondo Monetario, le recomendaría directamente a España que el dinero que ahorra en sanidad se lo de al propio Fondo Monetario, que seguro que tiene alguna chapuza que hacer en su sede de Washington, alguna pista de pádel que arreglar o algún jacuzzi que reformar. Es más, si el Fondo Monetario fuese inteligente, aconsejaría a Washington rebajar el salario mínimo de los fontaneros para ahorrarse unos dólares en la reforma.

