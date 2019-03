Cristóbal Colón en Blablacar

Recordamos el aniversario de los acontecimientos cuyo conocimiento tal vez te haga ganar por primera vez una partida de Trivial.Cristóbal Colón inicia su cuarto viaje a América. Harto de acarrear él solo con todos los gastos, comparte su viaje en Blablacar. El genovés se excede con el precio. Nadie le contesta a la solicitud.en Roma, el papa León X prohíbe la impresión de libros no aprobados por la Inquisición. En general la Inquisición aprobaba todos los libros, salvo los que contenían las palabras “almanaque”, “mortadela” y “periscopio”. Con estas grafías la Inquisición era bastante intransigente, en todo lo demás ni fu ni fa. Con el tiempo, la Inquisición amplia el registro y comienza a prohibir a cascoporro. Incluye en su censura todo tipo de herejías, textos satánicos y la palabra “chóped”.en Francia, se abren los Estados Generales. Entrada 12 euros con una consumición. Hasta las 2 de la mañana un chupito gratis. Las chicas no pagan. (Oferta no acumulable con otras promociones)en Estados Unidos se transmite el último episodio de la sitcom Friends. El único propósito de esta efeméride es dejar patente lo mayores que nos hacemos. Parece que fue ayer, ¿verdad? Para ahondar en el desconsuelo existencial en el que se ha sumido el personal se recomienda escuchar la siguiente canción:

la Dieta de Worms condena las tesis de Martín Lutero. Poco después médicos y nutricionistas son los que condenan a la Dieta Worms. Los especialistas alertan de que puede ser perjudicial para la salud. La Dieta Worms contraataca fichando a famosos para promocionarse.en la India, Gandhi comienza una huelga de hambre contra el Imperio Británico. Gandhi antes había hecho la Dieta Worms sin obtener resultados. Los británicos llevan a una abuela que le increpa a Gandhi con hacerle un huevo frito. Gandhi se mantiene firme. La abuela contraataca con torrijas. Gandhi no cede.

el Gobierno de España y las organizaciones sindicales y empresariales firman un acuerdo para mejorar el crecimiento y el empleo. (1) (1) jajajajajajajajajajaja.