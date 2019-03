Colin Farrell, Alejandro Magno el ex conquistador

Esta misma semana he leído en una revista que Sara Carbonero afirmaba que no sentía la necesidad de casarse. No voy a hablar de la necesidad de casarse, que me parece una tontería. Pero, ¿qué hay de la necesidad de emparejarse? Supongo que hay un término medio en el que todo funciona. No puedes aislarte para siempre ni buscar una relación inmediatamente después de salir de otra; cuando estás en esa etapa en la que, ya que vamos a hablar de cine, te sientes como cuando El Padrino se acerca a una naranja o Vincent Vega entra al baño en Pulp Fiction: que intuyes que va a pasar algo malo en cualquier momento y, claro, luego pasa.

Resulta que en una entrevista que ha concedido a “The Sunday Times”, Colin Farrell confiesa que, aunque sabe que esto no es lo que la gente espera escuchar, no ha salido con alguien desde hace cuatro años y que ha dejado atrás sus noches de juergas y sus romances. Jamás me había sentido tan identificado con alguien, aunque sea solo en el resultado final. Me falla la previa, claro, porque se cuenta que Farrell ha abarcado todo el espectro posible: desde una jovencísima Britney Spears cuando apenas tenía 21 años hasta una más que madura Liz Taylor, pasados los 75, atravesando la montaña que pasa por Angelina Jolie y algunos valles. Sus relaciones amorosas parecen el historial de navegación de un quinceañero que solo se comunica con el exterior para pedir una pizza.

Imagino lo que debe estar viviendo Colin y le mando desde aquí un abrazo virtual aunque sé que no le llegará nunca. Puedo sospechar que sus amigos le preguntarán si piensa decidirse alguna vez y que le mirarán con cierta pena mientras él les devuelve el gesto apenado porque sabe que, en realidad, los equivocados son ellos.