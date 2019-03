Casillas no se va porque no quiere despedida 'por todo lo alto'

Imagen no disponible | Montaje

No es una cuestión económica. Según ha podido saber Tangana Tangana a través de una fuente secreta cuyo nombre no desvelaremos pero que se apellida Casillas, Iker Casillas no termina de salir del Real Madrid porque se niega a que le hagan una despedida que, según anunció el club blanco, sería “por todo lo alto”. “Que digo yo que podrían ser unos tiritos, así, flojos y desde lejos, ¿no? O incluso unos penaltis… No entiendo por qué tiene que ser por alto", se ha lamentado Casillas a través de un comunicado en el que también ha dejado bien claro que su salida no tiene nada que ver con el dinero: “¿Y Bruto y Neto… quiénes son? ¿Los nuevos fichajes brasileños? Es que no entiendo qué tienen que ver conmigo, me he perdido”. Pero la salida de Iker del Madrid no sólo tiene que ver con una despedida a la que no llegaría, sino que como aclara su representante “Casillas no se va del Madrid porque no sabe salir. Es algo que sabemos todos de siempre pero que claro, ahora nos supone un problema. Estábamos con las maletas hechas y todo, pero me ha dicho que no, que él se queda bajo palos y que no salía ni de broma”. “Después intenté ponérselo más fácil”, continúa su representante, cuyo nombre no le importa a nadie. “Le dije que podía llegar a Oporto atajando, pero me dijo que ni hablar, que tampoco sabía atajar, que él sólo despejar con los puños. Es muy cansino el chico…”. La negativa de Casillas a salir del Madrid ha pillado por sorpresa a varios implicados, entre ellos Julen Lopetegui, que se ha desmayado al conocer la noticia, y Sara Carbonero, que ya había dejado una nota en su puesto de trabajo en la que se podía leer: “¡Hasta nunca pringaos, que yo me voy a Brasil!”.

