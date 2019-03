Boris Yeltsin se tiró 16 años pedo

Tu navegador no soporta HTML5 video

En Madrid (España) se celebra la primera sesión oficial de trabajo de la Real Academia Española en la casa de su fundador, Juan Manuel Fernández Pacheco, octavo marqués de Villena. En aquella reunión se discutieron temas como incluir “amigovio”, “almóndiga” o “tontolaba” en el diccionario. La RAE estaba formada por once miembros, tantos como letras tenía el alfabeto castellano por esa época. A medida que se iban incorporando miembros a la RAE, el idioma fue añadiendo letras.En Nueva York un detective privado deja su despacho para tomarse una copa en su bar habitual. Necesita aclarar ideas. Un músico toca el saxo en el escenario. Una dama apura un Martini en la barra. El detective le invita a otra copa. Salen juntos del bar. Sin mediar palabra, una pandilla de puertorriqueños asesta siete navajazos al detective.En el Stadio Olimpico di Roma (Italia), Alemania Federal gana a Argentina la final de la Copa del Mundo de Fútbol. Actualmente Alemania es la vigente campeona. Grecia no ha ganado ningún Mundial. Pero con el “NO” en el Referéndum, los helenos le han metido un gol a los germanos. Grecia 1, Merkel 0. Sigue el encuentro.En Estados Unidos, se suspende la licencia del boxeador Mike Tyson y se le impone una multa de 3 millones de dólares por arrancarle durante un combate de boxeo una oreja de un mordisco a Evander Holyfield, el Van Gogh del pugilismo. Según Tyson, la oreja humana sabe a pollo. Realmente cualquier cosa rara que puedas comer sabe a pollo, menos el pollo, que no sabe a nada.En la Federación Rusa, Borís Yeltsin es elegido Presidente. Yeltsin se emborracha para celebrarlo y el pedo le dura hasta el 22 de abril de 2007. Al día siguiente muere.En Cartagena (España), Arturo Peréz-Reverte pasa 24 horas seguidas sin enfadarse.En Nueva York (Estados Unidos) muere Tamás Erdélyi, más conocido como Tommy Ramone, primer baterista y miembro fundador de la banda Punk rock Ramones. No sabemos si sus últimas palabras fueron: “Hey! Ho! Let's Go”, pero hubiese molado.