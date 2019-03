Bodas originales

Las bodas son como los productos de Galería del coleccionista: sacan a relucir la vena más hortera y kitsch del ser humano. Si a eso le unes las altas temperaturas del verano, el cerebro se reblandece y las idas de olla suelen ser de órdago. A mí una vez me invitaron a una boda donde había que ir vestido de criatura de la noche. Todos iban en plan satánico y vampiros y rollo The cure, menos un cachondo mental que fue. La más gorda fue una boda temática donde había que ir disfrazado de personaje de la tierra media. Había gente vestida de Aragorn, con su arco y sus flechas, de Legolas, Bilbo, de Frodo Bolsón, con unos pies de broma llenos de pelos... Tremendo. Los novios contrataron a un actor que hacía de

La hermana de la novia era. Le dieron un premio y todo, y la pobre se cogió un rebote que no veas. El único problema fue que el padrino oyó mal, y en vez de ‘hobbit’ entendió ‘hobbie’ y apareció en la iglesia con un mono de trabajo de color azul, un casco amarillo y una Black and Decker. Sólo le faltaba el indio, el policía y el vaquero para ser los Village People. Pero si hablamos de originalidad, la guinda la pone una, que propone celebrar tu banquete de boda o tu despedida de soltero en su restaurante (siempre me ha resultado chocante llamarlo restaurante). Ofrecen a los novios recogerles en un Jaguar conducido con un chófer, menús a elegir, tarta de cartón con vasitos de helados, música personalizada, reportaje de vídeo y fotos y -redoble de tambor- una página en el diario La Razón. Anuncian que, además, puedes celebrar tu despedida de soltero, lo cual está al mismo nivel emocional que lanzarse al cráter de un volcán activo. Y yo me pregunto: - ¿Será por eso el dicho “contigo, pan y cebolla”? - ¿Lo del anuncio del periódico es para que el novio aprenda el primer día que a la novia se le da la razón? - Si no tienen luna de miel, ¿les darán a elegir entre luna barbacoa o? - ¿Con qué canción abrirán los novios el baile? ¿Con Comer-Comer de Chispita y sus gorilas?

- ...Claro que, pensándolo bien, lo suyo es que en el convite pongan mucha salsa. - Si en la noche de bodas el novio resulta estar poco dotado, ¿puede la novia pedir un tamaño mayor pagando 50 céntimos extra? - ¿El novio le pondrá a la novia un anillo... o un? - ¿Qué lanzará la novia? ¿Elo una lechuga iceberg? (si yo fuera ella lanzaba al novio, pero por la ventana de un rascacielos) - Si le pides al camarero un pelotazo... Supongo que irá a la piscina de juegos de los niños y te traerá una de colores, porque el único alcohol que vas a encontrar es el del botiquín de empleados) - Siguiendo con el glamour, ¿dónde harán la lista de bodas? ¿en un? - Oye, y si te da por celebrar tu despedida de solter@, ¿qué querrás decir cuando presumas de que te has puesto las botas? ¿que has pasado la noche con una stripper... o que te has comido 6 menús dobles con queso y patatas gigantes? - ¿Y quién será el o la stripper? ¿? Imagino la escena de la mañana siguiente: "De verdad cari, te juro que ese pintalabios en mi camisa es porque me ha besado un payaso. Te lo puedo explicar". Eso sí, si tu novio te ha convencido con lo de la boda en una hamburguesería, y lo ha dicho completamente en serio, desconfía y huye muy lejos. Que no te la den con queso.