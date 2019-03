¡Bizca la virginidad!

Leticia Sabater es una señora que salió en la tele hace 30 años diciendo “chupiguay” “molongui” y “okey makey” como si tuviera cinco años y se hubiera dado un golpe en la cabeza, y que hoy sigue haciendo alguna que otra aparición en la tele y, a tenor de lo que dice, confirma que el golpe fue fuerte. Leti es la prueba de que cuando Igor cogió un cerebro anormal para el doctor Frankenstein, aún quedaba otro. La carrera de Leti lleva años hundiéndose tanto que en vez de un manager necesita la tuneladora del metro. En su busca por volver al candelabro, ha decidido seguir la última moda en Hollywood: Resetearlo todo. Una estrategia de marketing que consiste en hacer de nuevo las mismas películas que triunfaron en los años 90 pero ahora con mogollón de coches volando por los aires, ciudades que estallan en pedazos, ordenador a punta pala (pero con un punto cutre) y nuevos actores que no los conoce ni su prima la del pueblo pero que salen muy guapos y sirven para forrar la carpeta del high school: Parque Jurásico, Poltergeist, Mad Max, Superman… A esto lo llaman reboot. Los resultados son tan penosos, con guiones tan vacíos, y actores tan carentes de carisma, que el resultado acaba siendo Reboot que en tu culo exploot.

En España no podríamos reinventar una Leticia Sabater porque entonces nos meterían en la lista de países terroristas. Por eso la amiga de los niños ha decidido tirar por la vía de en medio. Concretamente de en medio de las piernas: Se ha puesto un himen nuevo. Así, como suena. ¿Y esto cómo funciona? ¿Lo compras en Amazon? ¿En la tienda de los chinos? - Buenas señor chino –- el chino te mira con cero expresión como si estuviera lobotomizado, mientras por el rabillo del ojo ve una peli de chinos en un DVD portátil -- Mire, quería un himen. - Ah… sí… himen –-y saca un tomate. -No, no “himen”. Para el chocho. -Ah... si… bizcocho. Treh sincuenta. Galasia. No, en el chino imposible. ¿Y cómo te lo colocas? ¿Buscas un tutorial en Youtube? - ¡Qué onda, amigos! ¡Soy Yuleidy Mailisairus Domingues, hoy les enseñaré a colocarse un himen. ¡Nomás denle al like! Pobre Leticia, ¿qué será lo siguiente? La veo acabando sus días en Teletienda, de madrugada: - ¡Ey, colegui! ¿Vas a casarte por el rito gitano pero perdiste tu virginidad en el inicio de los tiempos? ¿Te vas de Erasmus a Afganistán? ¿Estás planificando un interrail por Iraq? ¡No lo dudes: Necesitas un himen artificial! ¡Resetea tu entrepierna ahora gracias a mis chupiconsejos! ¡Al mediodía, alegría! -Leticia, son las 4 de la madrugada –corrige el realizador. -Ah, perdón. -Y mira a cámara. -¿A cuál? -Mira, déjalo.

