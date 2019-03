Alcaldes en triciclo, por @norcoreano

Un concejal del ayuntamiento de Madrid dimite por unos tuits de dudoso gusto del año 2011, primero: ¿A quién se le ocurre elegir democráticamente a sus concejales? Segundo: ¿A quién se le ocurre dejar a la gente conectarse a internet? La nueva generación de políticos está últimamente insoportable, ahora les ha dado por la moda esta de no malgastar. A una alcaldesa le da por eliminar los coches oficiales y acude a trabajar en bici, otra alcaldesa se pica y acude al trabajo descalza, a otro alcalde le da envidia y llega al ayuntamiento de rodillas azotándose la espalda, así está la cosa por occidente. Yo he acudido toda mi vida al despacho en tanque y con chófer oficial y los norcoreanos no van por ahí contando los árboles que derribas ni la gente que atropellas, entienden que son efectos colaterales de los protocolos de seguridad nacional. ¿Cómo quieren que oprimamos al pueblo sin unas condiciones mínimas de bienestar? Nos estamos dejando llevar hasta un extremo ridículo por lo políticamente correcto, ¿es que ahora alguien no va a poder ser buen gobernante por haber ordenado ejecutar a su tío?

Yo también podría aparentar cercanía y acudir al trabajo en el vehículo que usan habitualmente los norcoreanos, pero que yo sepa todavía no han inventado los burros blindados, sería un problema grave de seguridad y tampoco estoy convencido de que la imagen de mis guardaespaldas protegiéndome mientras reposto alfalfa beneficiase nuestra imagen internacional. Esta semana además ha presentado su candidatura a la presidencia de Estado Unidos Donal Trump, uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, y puede que estemos a pocos meses de ver una imagen histórica: la de algún joven presidente europeo acudiendo en triciclo al yate de 200 metros de eslora del presidente norteamericano para una reunión bilateral.