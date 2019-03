A Robespierre le molaba irse de rave

La manera más estúpida de conocer las efemérides que no cambiarán en nada tu vida (08/06/2015)En Francia, Robespierre, un tipo con buen fondo, pero con un pronto muy malo, inaugura el Culto de la Razón y del Ser Supremo, la nueva religión de la Revolución Francesa. Se celebran en su honor un gran número de festivales. En Valencia aún dura una de las rave.. En Estados Unidos se estrena la primera película del Pato Donald. Según algunos historiadores del cine el Pato Donald surgió como síntesis de dos personajes previos. Por una parte, el Pato Harold, un simpático operario de la factoría Ford con problemas de comunicación; y por otra, Donald, el nazionalsocialista, un joven alemán con ideas muy en boga durante la época. Estos personajes tuvieron escaso éxito, pero fueron la base para el inolvidable personaje de Disney.

. En Akron (Ohio) W. Bill y el Dr. Bob Smith fundan Alcohólicos Anónimos. Manejaron otros nombres para la asociación como “Alcohol, alcohol, alcohol… Hemos venido a emborracharnos y las sesiones nos dan igual” o “Tíos, os quiero un montón, joder, os quiero”.El Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda declaran la guerra a Italia. Adjuntamos el comunicado que el gobierno italiano sacó tras conocer la noticia: “Uy, qué miedo, Nueva Zelanda nos ha declarado la guerra. Uy, no, por favor, ¿Cómo nos invadirá? ¿Bombardeándonos con kiwis? (nótese la ironía)”.En Sudáfrica, Nelson Mandela (para los que lo conocimos: Madiba) es condenado a cadena perpetua por sabotaje. No es por hacer spoiler, pero no cumplirá toda la condena.En España comienza la Copa Mundial de Fútbol de 1982. Aquello de Naranjito. Italia se proclamó campeona. Adjuntamos el comunicado que emitió el gobierno italiano: “Chúpate esa, Nueva Zelanda”.Nelson Mandela (para ti y para nosotros: Madiba) pide al Parlamento Europeo ayuda económica para financiar el regreso de 20.000 exiliados políticos a su país. Ya adelantamos que Mandela no moriría en la cárcel. En Valencia todavía se celebra una rave en su honor.

En Viena se inaugura la Conferencia Internacional sobre Derechos Humanos. Adjuntamos la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS http://www.un.org/es/documents/udhr/ Ahora echa cuentas.