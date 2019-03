¿Qué prefieres? 10 preguntas imposibles de responder (parte II)

Todos hemos jugado alguna vez mientras estábamos de juerga o de cervezas con nuestros amigos a ¿Qué prefieres? Ese momento en que la conversación se os va de las manos y acabáis discutiendo si preferirías ser el hombre más rico del mundo o vivir eternamente. La web would you rather Recopila muchas de estas preguntas entre las que es tan difícil elegir y algunas de ellas tienen más de medio millón de votos. Ya recopilamos una selección de las diez preguntas más complejas a las que te has enfrentado nunca y ahora volvemos con una nueva selección ¿Eres capaz de elegir o explotará tu mente?