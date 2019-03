Encuesta: la tortilla de patatas ¿con o sin cebolla?

La tortilla de patatas es uno de los platos imprescindibles de la gastronomía española, en todas las familias y bares la hacen y cada casa tiene su propia receta. Unos la prefieren muy cremosa y con el huevo casi líquido como la famosa tortilla de Betanzos otros sin embargo les gusta más cuajada. Hay quien prefiere las patatas más gordas, otros más finas y hay quienes las cortan en dados. También hay quien le pone un poco de ajo y quien decide no hacerlo. Pero hay una cuestión fundamental respecto a la tortilla que divide a todos los que la aman y esa es la cebolla. Hay muchos que no soportan la tortilla con cebolla y que les gusta más sin, mientras que otros que opinan que sin cebolla no hay tortilla. Por eso en liopardo hemos querido zanjar de una vez por todas esta cuestión. Ya preguntamos hace tiempo a nuestra audiencia si prefería la pizza con o sin piña y el resultado con más de 1000 votos no pudo estar más empatado. Ahora le llega el turno a la tortilla de patatas, vota en esta encuesta y no te olvides de compartirla.

[[EXTERNAL:Playbuzz|||true|||true|||true|||images/play_playbuzz.jpg]]