Ya hay más construcciones de Santiago Calatrava que edificios normales

La imagen de España desde los satélites es una gran superficie blanca con pinchos. Ha sido el titular más impactante del día pero hay otras noticias. Eminem denuncia a sus vecinos por poner música suya muy alta. Califica sus propias canciones de ruido insoportable que no le deja dormir. Los cajeros automáticos empiezan a tirar el dinero al suelo con desprecio. Unos incluso dicen "toma cómprate algo bonito" o preguntan a los clientes en que se lo piensan gastar. Le anuncian que han encontrado un órgano compatible y responde con un "ok, gracias". El empresario le ha pedido al donante que se pase por su despacho a darle el órgano porque el no tiene tiempo de ir al hospital. Esto es todo por hoy más información en www.elmundotoday.com

